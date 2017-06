Tom Cruise rivela il titolo di Top Gun 2

NOTIZIE

05.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Top Gun 2 e lo fa durante la trasmissione Access Hollywood, rivelando quale sarà il titolo dell'atteso sequel. Non sarà un semplice Top Gun 2 ma Top Gun: Maverick, piazzando direttamente nel titolo il nome del protagonista da lui interpretato. Tom Cruise torna a parlare die lo fa durante la trasmissione Access Hollywood, rivelando quale sarà il titolo dell'atteso sequel. Non sarà un semplice Top Gun 2 ma, piazzando direttamente nel titolo il nome del protagonista da lui interpretato.

Ma c'è di più: Cruise ha dichiarato che il tono sarà lo stesso del film originale. “Avremo lo stesso tono del primo film. Stilisticamente, sarà uguale. Avremo la stessa colonna sonora di Harold Faltermeyer. I piloti torneranno, il bisogno della velocità. Avremo dei velivoli grandi e veloci”. Potete vedere Cruise fare queste dichiarazioni nel video seguente.





Cruise ha anche rivelato che la trama sarà “una competizione” come nel primo film e che, nonostante tutto punti all'omaggio nostalgico, ci sarà “una progressione per Maverick”. L'attore ha poi aggiunto che ci saranno “portaerei” e “jet”, ma alla domanda sui droni ha preferito non rispondere, suscitando l'ilarità dell'intervistatore.

Jerry Bruckheimer negli anni scorsi, ovvero che il film Non sappiamo, dunque, se le dichiarazioni fatte dal produttorenegli anni scorsi, ovvero che il film segnerà l'ascesa dei piloti di droni e il loro scontro con i classici Top Gun, rispondano ancora al vero.