The War - Il pianeta delle scimmie: Cesare e il colonnello si scontrano in una clip dalla battaglia finale

Il film che uscirà il prossimo luglio segue l'universo creato nei due film precedenti del reboot della saga, L'alba del pianeta delle scimmie , diretto da Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie diretto da Matt Reeves e sarà nuovamente guidato dall'interpretazione dell'attore Andy Serkis nei panni della scimmia modificata geneticamente Cesare. Reeves firma anche la regia War for the Planet of Apes.La trama diracconta di Cesare (Andy Serkis) e delle sue scimmie che stanno combattendo una durissima battaglia contro gli umani capitanati dal feroce Colonel). Nella clip diffusa dalla casa di produzione, vediamo Cesare arrivare al faccia a faccia con Colonel prima della battaglia finale in evidente stato di sofferenza fisica ma determinato a vendicare le perdite dei suoi amici e commiltoni. Due leader pericolosi e agguerriti si trovano finalmente l'uno di fronte all'altro. Animalesco e bestiale Cesare, più freddo ed enigmatico Colonello. Chi vincerà?

Il film, diretto nuovamente da Matt Reeves (Cloverfield, Let Me In) vede nel cast Steve Zahn (Dallas Buyers Club, Captain Fantastic), Terry Notary (Kong: Skull Island, Dawn of the Planet of the Apes) e Karin Konoval.