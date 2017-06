The Papers: la redazione di Steven Spielberg ha un cast davvero stellare

Mentre su twitter si diffondono le foto del regista del prossimo Ready Player One ospite della redazione del Washington Post insieme a Tom Hanks e Meryl Streep, Variety annuncia i nuovi arrivi nel cast del film diattualmente in preparazione:. Ispirato aisulle strategie statunitensi in Vietnam tra il 1945 e il 1967, il film ha iniziato la sua produzione lo scorso 30 maggio e presto entrerà nel vivo delle riprese, che comprenderanno ancheUn cast incredibile, come tutti lo stanno definendo, che dovremmo riuscire a vedere sullo schermo a partire(anche se una release limitata è già prevista per il Natale precedente). Un conto alla rovescia che vede riuniti i fan di molte delle serie nelle quali abbiamo già visto i suddetti interpreti - da, a, da, e altri… - e quanti aspettano sin da quando il titolo del film era 'The Post' Il riferimento al The Washington Post - giornale della capitale statunitense divenuto celebre per il caso Watergate - rimanda inevitabilmente a Ben Bradlee () e Kay Graham (), giornalisti del quotidiano protagonisti dell'indagine che coinvolse il Presidente Johnson, reo di aver mentito al Congresso e ai cittadini… Ma soprattutto emerge dai post degli editor del giornale che proprio nei giorni scorsi avevano pubblicato le foto di Spielberg e dei suoi collaboratori in redazione per prepararsi alle riprese: