The Flash: Robert Zemeckis alla regia del film DC Comics?

NOTIZIE

Warner Bros. lo avrebbe messo in cima alla lista dei registi papabili per portare sul grande schermo le avventure di Barry Allen

17.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Flash potrebbe essere diretto da un nome davvero inaspettato: stando a The Wrap, Robert Zemeckis sarebbe in cima alla lista per la regia del film dedicato al velocista in rosso della DC Comics. Il regista di Ritorno al futuro è solo l'ultimo nome ad essere associato a un progetto che sembra non voler decollare, dopo l'abbandono di ben due registi, Seth Grahame-Smith e Rick Famuyiwa. Entrambi hanno lasciato per "divergenze creative", sulle quali però non ci sono altri dettagli.

Zemeckis, da quando è tornato a dirigere film con attori in carne e ossa dopo una lunga parentesi dedicata al motion capture, ha sempre lavorato a progetti molto personali, come Flight e The Walk. Quest'ultimo era tratto da un documentario, Man on Wire, esattamente come il suo prossimo film, un film con Steve Carell ispirato al documentario Marwencol e in arrivo nel 2018.