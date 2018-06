The Equalizer 2, nuovo trailer per il ritorno del giustiziere di Denzel Washington

Se state cercando giustizia, Robert McCall potrebbe fare al caso vostro. Il vendicatore urbano interpretato da Denzel Washington sta per tornare in The Equalizer 2: Senza perdono , sequel diretto ancora una volta da Antoine Fuqua a partire dalla serie TV anni '80. Ora possiamo vedere il nuovo trailer del film, in Italia da metà agosto.

Nel primo capitolo , avevamo incontrato Robert McCall, un ex agente CIA in pensione che, dopo aver salvato la vita a una giovane prostituta, Teri (), si trovava faccia a faccia con la spietata mafia russa. Della trama del sequel per ora non si sa nulla, a parte che vedremo McCall lavorare come autista di Lyft, almeno finché il dovere non chiama ancora una volta.