The Discovery: l'aldilà e i suicidi di massa nel trailer con Rooney Mara e Robert Redford

Arrivano le prime immagini di The Discovery , film "sentimental-fantascientifico" ambientato in un futuro prossimo. E' interpretato da Rooney Mara Jason Segel (il Marshall di How I Met Your Mother ) e Robert Redford . Sarà disponibile su Netflix in primavera, ma verrà proiettato prima al Sundance Film Festival.Il film è ambientato nell'epoca in cui l'esistenza dell'aldilà viene scientificamente provata. Questa è la scoperta del titolo che scatena un'ondata di suicidi di massa da parte di chi vuole arrivare nell'altra dimensione. Redford interpreta lo scienziato che compie la scoperta. Mara e Segel invece sono una coppia che cerca di contenere il numero dei suicidi al fine di bloccarlo. A un certo punto del trailer vediamo una scritta sul muro che dice: "Il suicidio non è la risposta. Rimanete in questa vita".