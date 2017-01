Una, Rooney Mara e Ben Mendelsohn si seducono e si scontrano nel primo trailer

NOTIZIE

Una, dramma interpretato da Ben Mendelsohn e

"Come dimentichi il passato quando lui non si dimentica di te?" - questa è la domanda che si pone, dramma interpretato da Rooney Mara Riz Ahmed di cui possiamo adesso vedere il primo trailer.

Il tema del film è l'abuso sessuale. Questa la trama ufficiale:

Quando una ragazza arriva inaspettatamente sul posto di lavoro di un uomo molto più vecchio di lei, in cerca di risposte, i segreti del passato minacciano di far vacillare la nuova vita che lui si è costruito. Il loro confronto svelerà alcuni ricordi sepolti e desideri di cui non si riesce a parlare. E li scuoterà entrambi fino all'anima.



Una, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, è l'opera prima di Benedict Andrews: l'adattamento della pièce teatrale Blackbird, scritta da David Harrower (anche sceneggiatore del film) e allestita prima in Gran Bretagna e poi negli USA dove è stata interpretata anche da Jeff Daniels e Michelle Williams.



Orson Krennic in Steven Spielberg in arrivo sugli schermi nel 2018. La Mara, invece, è attualmente nei cinema con il dramma Mary Madgalene, dramma religioso girato in Italia in cui Joaquin Phoenix interpreta Gesù. L'australiano Ben Mendelsohn è attualmente sugli schermi nei panni del maleficoin Rogue One: A Star Wars Story . L'attore ha da poco finito di girare Ready Player One , nuova avventura fantascientifica diin arrivo sugli schermi nel 2018. La Mara, invece, è attualmente nei cinema con il dramma Lion - La strada verso casa , uno dei potenziali candidati agli Oscar di quest'anno. Presto la vedremo nei panni di Maria Maddalena in, dramma religioso girato in Italia in cui Joaquin Phoenix interpreta Gesù.



Una sarà proiettato sugli schermi internazionali a partire da questo mese. Il film non ha ancora un distributore in Italia.