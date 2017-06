The Crooked Man: nuovo spin-off in arrivo per The Conjuring

Quello de L'evocazione – The Conjuring si sta trasformando in un vero e proprio universo cinematografico. Dopo due film, entrambi diretti da James Wan , e lo spin-off Annabelle , New Line Cinema ha annunciato prima un secondo spin-off, The Nun (dedicato all'inquietante demone-suora visto in The Conjuring – Il caso Enfield ) e ora anche un terzo,, un'altra creatura sovrannaturale vista nel sequel, legata a una lanterna magica conservata nel magazzino degli oggetti posseduti in casa Warren.scriverà la sceneggiatura a partire da una storia pensata da James Wan stesso.