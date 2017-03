The Circle: Tom Hanks perseguita Emma Watson nel nuovo trailer italiano

. Un cast di prim'ordine per il nuovo film di The Circle , thriller sull'era informatica tratto dal bestseller “Il cerchio” di, di cui vi mostriamo oggi il nuovo trailer italiano.

The Circle è un thriller psicologico incentrato su Mae ( Emma Watson ), la nuova recluta della più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle. Mae viene subito incoraggiata dal fondatore della società Eamon Bailey ( Tom Hanks ) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Il film è prodotto dalla EuropaCorp di Luc Besson . James Ponsoldt, regista di The End of the Tour, ha scritto anche la sceneggiatura. Eggers è inoltre l'autore del romanzo originale di A Hologram for the King, sempre interpretato da Hanks.