Suspiria torna nei cinema: una clip dalla versione restaurata del capolavoro di Dario argento

27.01.2017



Suspiria rivivrà in sala per soli tre giorni: il 30 e 31 gennaio e l'1 febbraio. Sarà proiettato in una versione restaurata in 4K in occasione dei suoi primi 40 anni.



Per il quarantesimo anniversario dalla prima uscita cinema, Suspiria è stato restaurato partendo dal negativo, preservando la sua qualità originale. I 35 mm, danneggiati in varie parti da lacerazioni, graffi e macchie, sono stati attentamente corretti in maniera digitale. Il restauro è stato effettuato dalla TLEFilm Restoration & Preservation Services, in Germania. Torna nei cinema il capolavoro del brivido firmato da Dario Argento . Sarà proiettato in una versione restaurata in 4K in occasione dei suoi primi 40 anni.Per il quarantesimo anniversario dalla prima uscita cinema, Suspiria è stato restaurato partendo dal negativo, preservando la sua qualità originale. I 35 mm, danneggiati in varie parti da lacerazioni, graffi e macchie, sono stati attentamente corretti in maniera digitale. Il restauro è stato effettuato dalla TLEFilm Restoration & Preservation Services, in Germania.

Qui una ipnotica clip dalla versione restaurata del film:







Ispirato al romanzo Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey, il film di Dario Argento è interpretato da Jessica Harper e Stefania Casini. Si tratta del primo capitolo della trilogia delle madri seguito poi da Inferno (1980) e La terza madre (2007). Sullo schermo seguiamo Suzy Banner, americana che arriva in Germania per iscriversi all'Accademia di danza di Friburgo. Piano piano si renderà conto di essere finita nel mezzo di un covo di streghe.



“Grazie a questa nuova versione restaurata in 4K l'emozione sarà fortissima - ha detto Argento - Non vedo l'ora di vederlo in sala col pubblico, con tutti i giovani che lo guarderanno per la prima volta. Oggi c'è ancora bisogno di aver paura al cinema. La paura è catartica. Io lo so. Risveglia l'anima dello spettatore e colpisce il suo inconscio. La pratica del restauro nel cinema è molto importante per le nuove generazioni".



Suspiria sarà distribuito nelle sale da Videa per soli tre giorni, dal 30 gennaio all'1 febbraio.