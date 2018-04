Steven Soderbergh racconterà lo scandalo dei Panama Papers 

Il film è scritto da, collaboratore abituale di Soderbergh sin da The Informant . Per ora non ci sono notizie sul cast, ma con Soderbergh alla regia probabilmente spunterà qualche grosso nome. Soprattutto perché, per vendere una storia del genere al grande pubblico, i nomi in cartellone sono necessari.

Soderbergh aveva annunciato anni fa il suo “pensionamento”, ma di fatto non si è mai fermato. Dopo Dietro i candelabri , quello che doveva essere il suo ultimo film, ha diretto le serie TV The Knick e i film La truffa dei Logan Unsane (girato con l'iPhone). Ha già un altro film in post-produzione,, ambientato nel mondo del basket. Per ora non c'è una data di uscita per The Laundromat, ma aspettiamoci un aggiornamento presto.