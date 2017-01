NOTIZIE

Star Wars: The Last Jedi, il nuovo titolo commentato da Luke Skywalker

24.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Star Wars, The Last Jedi, l'attore A poche ore dalla rivelazione del titolo ufficiale del nuovo film di l'episodio VIII che in originale s'intitola, l'attore Mark Hamill rilascia un commento all'Associated Press.

Il Luke Skywalker della saga, un'icona che ha fatto la storia del cinema, dichiara: "Me lo avevano rivelato mentre lavoravo al film. Gli ho risposto: 'Non ditemelo, perchè io parlo nel sonno!'. Ci hanno riempito di paranoia a proposito di potenziali fughe di notizie... ma oggi il mondo va così. Ricordo ancora quando abbiamo fatto il primo film... non importava a nessuno (conoscere il titolo)!".



A proposito di The Last Jedi, continua: "Mi fa pensare ai samurai. Una cosa molto diretta e minimale. Mi piace molto".



Qui il video con le dichiarazioni dell'attore:







L'ultimo Jedi, un titolo che fa riferimento a Luke Skywalker, teoria confermata dai titoli iniziali de Con ogni probabilità in Italia lo conosceremo ufficialmente come, un titolo che fa riferimento a Luke Skywalker, teoria confermata dai titoli iniziali de Il risveglio della forza che recita: "Il sinistro PRIMO ORDINE è sorto dalle ceneri dell'impero e non avrà pace finché Skywalker, l'ultimo Jedi, non verrà eliminato".



Star Wars: The Last Jedi arriverà nei cinema dal 15 dicembre 2017 e sarà distribuito da The Walt Disney Company.