Star Wars: svelato il titolo italiano di Episodio VIII, Gli ultimi Jedi

Sarà “” il titolo italiano di Star Wars – Episodio VIII . L’annuncio arriva dalla pagina Facebook ufficiale della saga Lucasfilm/Disney. In originale, il titolo è, che in inglese è ambiguo in quanto il plurale di Jedi è comunque Jedi. In italiano si è stati costretti a eliminare questa ambiguità – ma che cosa vorrà dire?La spiegazione sembra molto semplice. Gli ultimi Jedi dovrebbero essere, in fondo, i due visti al termine de Il risveglio della Forza , ovvero Luke Skywalker e la sua nuova allieva Rey. Perché, come ci viene spiegato durante il film di J.J. Abrams, il gruppo di allievi di Luke è stato eliminato da Ben Solo, alias Kylo Ren, al momento del suo passaggio al lato oscuro della Forza. Luke stava attivamente tentando di ricreare l'ordine degli Jedi prima del fattaccio, e l'attacco lo ha lasciato disilluso e in auto-esilio. L'arrivo di Rey dovrebbe fargli cambiare idea e portarlo ad addestrare un nuovo allievo.Ma nella categoria degli “ultimi Jedi” potrebbe anche essere incluso Kylo Ren: già in Episodio VII la sua fedeltà al lato oscuro vacillava, chissà che qui non vedremo la sua redenzione. O magari c'è anche una terza possibilità: che qualche Jedi, oltre a Luke, ancora esista. Forse qualche allievo sopravvissuto all'attacco di Kylo Ren. Anche se l'ipotesi Luke/Rey sembra per ora la più plausibile.