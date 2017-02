Song to Song: primo trailer per il nuovo film musicale di Terrence Malick

Per vent'anni, prima de La sottile linea rossa, Terrence Malick non ha girato neanche un film. Ora invece è diventato un autore estremamente prolifico, anche se la lavorazione dei suoi film è talmente lunga che non è mai chiaro quando uscirà un suo nuovo lavoro.Fatto sta che negli ultimi tre anni è uscito un suo film all'anno e, dopo Knight of Cups e Voyage of Time, è arrivato il momento di Song to Song , ambientato nella scena musicale di Austin, in Texas, e interpretato da Ryan Gosling . Finalmente ne possiamo vedere il trailer.La trama è incentrata su due compositori, Faye (Mara) e BV (Gosling), che si innamorano. La loro storia d'amore viene sconvolta dall'ingresso in scena di Cook (Fassbender), un'importante figura nell'industria musicale che avrà un ruolo seduttivo e pericoloso nelle loro vite.Il cast è corposo, con apparizioni die soprattutto. Questi ultimi due e Kilmer sono confermati nel final cut, sugli altri ovviamente vige il più stretto riserbo: con Malick non si è mai certi che un ruolo girato finisca nel montaggio. Malick ha inoltre girato i camei di diverse celebrità della musica, come. La fotografia è dell'ormai immancabile, premio Oscar per Gravity, Birdman e Revenant.