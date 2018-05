Sergio & Sergei, nella Clip esclusiva Il Professore e il Cosmonauta entrano in contatto

NOTIZIE

23.05.2018 - Autore: La Redazione (GEDI)



Clip Esclusiva che vi presentiamo e che anticipa l'uscita di giovedì 24 maggio:

Tra le uscite più intriganti di questa settimana c'è sicuramente l'originale Sergio & Sergei - Il Professore e il Cosmonauta di Ernesto Daranas , film ambientato tra la Cuba del 1991 e… lo spazio profondo! Nonostante un protagonista come Ron Perlman , la storia ruota tutta intorno ai due uomini al microfono, e alla piccola Marianita, che scopriamo protagonista dellache vi presentiamo e



Agli ordini di Ernesto Daranas Serrano (più volte selezionato per rappresentare Cuba agli Oscar e vincitore di più di cinquanta premi in festival Americani, Asiatici ed Europei) e al fianco del grande interprete statunitense troviamo i protagonisti Tomás Cao - nei panni di Sergio - e Héctor Noas, Sergei. Il primo, debuttante nel 2005 con Habana Blues, ha lavorato in numerosi cortometraggi e in produzioni musicali e televisive, mentre il secondo è uno degli attori cubani più acclamati e conosciuti sia nel panorama attoriale televisivo sia in quello cinematografico.



Di seguito la sinossi ufficiale dal sito del distributore: È il 1991, l’URSS è crollata e la Guerra Fredda è finita. Solo un uomo deve ancora scoprirlo: dall’interno della stazione spaziale MIR, Sergei, l’ultimo cosmonauta sovietico, può vedere l’intero pianeta ma non sa che la sua nazione non esiste più. L’agenzia spaziale non ha i fondi per riportarlo a casa ed è quindi costretto a prolungare in modo indefinito la sua permanenza in orbita, lontano dal suo paese e isolato dal resto del mondo. Nel frattempo, in una Cuba prossima al collasso, anche per Sergio, professore di filosofia marxista e radioamatore, il sogno comunista sembra essere finito. Per sopravvivere alla crisi, in una Avana impoverita, produce clandestinamente sigari e rum con la complicità dell’anziana madre. Un giorno, uno scambio di frequenze radiofoniche mette casualmente in contatto Sergio e Sergei. I due diventano subito amici, e quando un meteorite colpisce e danneggia la stazione MIR, Sergei chiede a Sergio di aiutarlo a tornare sulla Terra. Con l’aiuto di un amico statunitense che ha delle conoscenze alla NASA, Sergio organizza un piano, anche con l’aiuto di uno “sgradito” sponsor americano, per salvare Sergei dalle profondità dello spazio. Ma Sergio non sa di essere sotto sorveglianza e che il governo cubano segue ogni passo del suo piano...





Sergio & Sergei - Il Professore e il Cosmonauta, in sala dal 24 maggio 2018, è distribuito da Officine UBU.