Sandra Bullock, Cate Blanchett e le Ocean's Eight in metro nella prima foto dal film

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (2001), Ocean's Twelve (2004), Ocean's Thirteen (2007)… e oggi, a distanza di dieci anni, Ocean's Eight . Non un passo indietro (almeno numericamente), ma 'di lato' per quello che si annuncia comecinematografica. Che ci offrirà unadiretta da Steven Soderbergh grazie a unhollywoodiane che fanno bella mostra di sé nellaappena distribuita.Diretto da Gary Ross il film sarà nelle sale statunitensi a partire dalle vedrà impegnate insieme le otto attrici che vediamo qui occupare un intero vagone della(nei panni di Debbie Ocean, impegnata a radunare le altre 'magnifiche sette' per sventare un furto di gioielli all'annuale MET Gala),(Lou),(Daphne Kulger),(Tammy),(Amita),(Nine Ball),(Rose) e Nora Lum, meglio nota come rapper con il nick di(Constance).Nel film, come annunciato, ritroveremo anche(per il quale si parla di un cameo, già molto atteso , al pari di quelli die altri) e impareremo a temere l'ormai consacrato(Homeland, Il traditore tipo) per l'occasione in versione 'Villain' . Contro di lui dovranno vedersela le nostre 'eroine', qui tanto affascinanti quanto seriose. Molto più di quanto abbiano mostrato, o di dicembre, quando la Bullock e Rihanna sono state colte in una pausa al fast food Papaya King.