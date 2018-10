Rocketman, Elton John vola sul pianoforte nel trailer del biopic

Una “epica fantasia musicale sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di”. Così Paramount Pictures presenta, il biopic sui generis in cui Taron Egerton interpreta il celebre cantautore inglese. Ora ne possiamo vedere il teaser trailer, che sfoggia proprio quello stile a metà strada tra ricostruzione e fantasia preannunciato dallo Studio.

Il film è diretto da Dexter Fletcher , autore di(sempre con Taron Egerton) e regista non accreditato di Bohemian Rhapsody , il biopic dei Queen che è stato incaricato di completare dopo il licenziamento di Bryan Singer. Il cast include anche, nei panni del compositore e socio di Elton John Bernie Taupin,nei panni della madre del cantante ein quelli di John Reid, manager della star dal 1970 al 1998. I due erano anche compagni di una vita prima che questioni finanziarie ponessero fine al loro rapporto personale e professionale.

Non aspettatevi, comunque, il classico film biografico. “Le sue canzoni verranno usate per raccontare importanti momenti emotivi nella sua vita”, ha detto Egerton, che ha recitato insieme a John nel film Kingsman: Il cerchio d'oro . “[Elton John] non è l'unico personaggio a cantare. Sarà divertente”‘.