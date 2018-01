Quiz: riconosci i film di Steven Spielberg da un solo fotogramma

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo



Sono decenni che Steven Spielberg popola i nostri sogni cinefili con storie fantastiche, drammatiche, esaltanti, umane e sempre vere. Vere come quella di The Post , la storia della pubblicazione dei Pentagon Papers e di come un manipolo di giornalisti abbia lottato per la libertà di stampa in USA. Proprio in occasione dell'uscita del film, interpretato da, abbiamo scelto di dedicare a Steven Spielberg il nostro quiz della settimana. Scopri se conosci davvero i suoi film identificandoli da un solo fotogramma...

Lo squalo, E.T., I predatori dell'arca perduta, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Jurassic Park, Schindler's List. Una carriera tra le più incredibili della storia del cinema per quello che è forse il più grande regista vivente, un narratore per immagini di razza sopraffina. Con The Post, Spielberg prova ancora una volta di essere impareggiabile nel raccontare una storia semplice trasformandola in un'epica lotta per la parità e la libertà di espressione. Un racconto commovente, entusiasmante ma anche ricco di humour. The Post è anche candidato a due premi Oscar e arriverà in sala il primo febbraio, distribuito da 01.

