Quiz, esce A Quiet Passion, riconosci questi film sui più grandi scrittori?

Da sempre il cinema è innamorato delle grandi opere letterarie, che usa spesso come base per film di successo. Ma in un secolo di cinema c'è anche stato spazio per tanti biopic dedicati proprio agli scrittori e ai poeti che hanno creato quelle opere. In questi giorni esce nelle sale italiane A Quiet Passion , film in cui Cynthia Nixon interpreta Emily Dickinson. Abbiamo colto l'occasione per sfidarvi a riconoscere le biografie dei più grandi scrittori da un solo fotogramma, nel nostro quiz della settimana...