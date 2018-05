Prisoners Of The Ghostland, Nicolas Cage con Sion Sono nel primo film in inglese del regista giapponese

Lo avevamo annunciato tra le segnalazioni del mese scorso su Amazon Prime Video , con il suo Vendetta – Una storia d’amore diretto da Johnny Martin , ma dal Festival di Cannes arrivano novità che lo riguardano. E di quelle che potrebbero mostrarci di nuovo un Nicolas Cage al livello dei suoi anni migliori come protagonista del progettoIl 'merito' è di Sion Sono , regista giapponese noto per i thriller Tag e Cold Fish, Love Exposure e per la trilogia di Suicide Club, che per il suostarebbe pensando proprio all'attore due volte nominato all'Oscar (per Via da Las Vegas e Il ladro di orchidee).In Prisoners of the Ghostland. Insieme dovranno spezzare la maledizione che li lega e sfuggire ai misteriosi spettri che dominano quella realtà in un vortice di bellezza e violenza che già è stato etichettato come unnel quale l'Oriente incontra l'Occidente.Su una(anche tra i produttori, insieme a Laura Rister della Untitled Entertainment, Ko Mori di Eleven Arts, Black Light District Entertainment e Nate Bolotin di XYZ Films), il film sarà un'ottima occasione di ritrovare l'amato Nicolas per i tanti fan che non potranno vederlo nelprogrammato domani sera, 12 maggio, dalla Quinzaine des Realisateurs invasa dagli italiani