Antiporno, il trailer del film scandalo di Sion Sono

Presentato in anteprima all'ultimo Torino Film Festival,è il nuovo lavoro del regista Sion Sono che ancora una volta non ha paura di scatenare scandali.Il film è unocommissionato dalla Nikattsu, casa di produzione che ha voluto tentare di riavviare i Roman Porno con cui aveva fatto tanta fortuna nel cinema giapponese degli anni Settanta. I roman porno rappresentavano un patto tra la produzione e il regista: quest'ultimo avrebbe mostrato dei nudi in scena ma d'altra parte avrebbe avuto libertà totale sul resto del film.