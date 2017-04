Pirati dei Caraibi: due nuovi spot da La vendetta di Salazar

NOTIZIE

Orlando Bloom, di ritorno nei panni di Will Turner, e Javier Bardem nel ruolo del capitano Salazar. Il cast include inoltre Geoffrey Rush nei panni di Barbossa, Kaya Scodelario in quelli di Carina Smyth, un'astronoma con cui Jack Sparrow è costretto ad allearsi per trovare il Tridente di Poseidone, e Brenton Thwaites nel ruolo di Henry, un testardo marinaio della Marina Reale. Il film è diretto dai registi norvegesi Espen Sandberg e Joachim Rønning, nuovi alla saga. Nei due filmati possiamo dare un'altra occhiata a Depp ringiovanito per una sequenza flashback (con lo stesso tipo di software usato per Robert Downey Jr. in Captain America: Civil War. Lo abbiamo già visto nel precedente trailer ), oltre a, di ritorno nei panni di Will Turner, enel ruolo del capitano Salazar. Il cast include inoltrenei panni di Barbossa,in quelli di Carina Smyth, un'astronoma con cui Jack Sparrow è costretto ad allearsi per trovare il Tridente di Poseidone, enel ruolo di Henry, un testardo marinaio della Marina Reale. Il film è diretto dai registi norvegesi, nuovi alla saga.

Questa la trama ufficiale del film:



Spinto in una nuovissima avventura, uno sfortunato capitano Jack Sparrow ritrova i venti della cattiva sorte che soffiano ancora più impetuosi quando letali pirati fantasma guidati dalla sua vecchia nemesi, lo spaventoso Capitano Salazar (Bardem), fuggono dal Triangolo del Diavolo, decisi a uccidere ogni pirata in mare... lui compreso. L'unica speranza per la sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente manufatto che dona a chi lo possiede il controllo totale sui mari.

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar arriverà nei cinema dal 24 maggio 2017.