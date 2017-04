Pesce d'Aprile: i migliori scherzi di cinema e TV

NOTIZIE

Lo scherzo è un'arte, e il cinema lo sa bene. Il primo aprile è arivato e, con l'occasione, abbiamo deciso di andare a scovare gli scherzi più divertenti non solo nei film e nelle serie TV, ma sui set di alcuni dei film più celebri di tutti i tempi. Per dimostrare che anche le star sanno divertirsi...

Vendette, tremende vendette.





Non sempre “scherzo” è sinonimo di risate. A volte nasce dal desiderio di vendetta e tocca vette di cattiveria altissime. Ad esempio quello raccontato in Stand By Me di Rob Reiner, preso di peso dalle pagine del racconto “Il corpo” di Stephen King. Gordie racconta la storia di Davie Hogan, ragazzo sovrappeso che si vendica dei suoi concittadini, che lo prendono sempre in giro, ingurgitando olio di ricino durante una gara a chi mangia più torte ai mirtilli. Il risultato è una rivincita tanto liberatoria quanto disgustosa e la più famosa scena di vomito della storia del cinema...





E che dire della sequenza di Scemo & più scemo in cui il povero Jeff Daniels scopre con orrore che il compare Jim Carrey gli ha fatto assumere del potentissimo lassativo... proprio quando si trova nella villa della donna di cui entrambi sono innamorati?





Celeberrima anche la sequenza finale di Carrie – Lo sguardo di Satana , in cui Sissy Spacek viene ricoperta di sangue durante il ballo di fine anno. Se i bulli ideatori dello scherzo avessero previsto la sua reazione, forse ci avrebbero pensato due volte.

Goliardia esplosiva.

Molti dei più grandi scherzi del cinema e della TV hanno però a che fare con la semplice goliardia. Che a volte sfugge di mano, per dare risultati esplosivi. Ricordiamo ad esempio la scena in La rivincita dei nerds in cui i protagonisti cospargono olio per massaggi (“liquid heat”, calore liquido) nei sospensori della squadra di football, con effetti devastanti.





O la scena di Animal House in cui Flounder viene costretto a sparare a un cavallo nell'ufficio del rettore, ma il colpo (a salve) sparato in aria fa fare all'animale un infarto. Rivediamola.

Notevole anche la sequenza di Scuola di polizia 4 in cui Mahoney e soci mettono paura a un trio di reclute con un'elaborata messa in scena che termina con la “resurrezione” di Tackleberry, armato di motosega e con una maschera da hockey sul volto, mentre Hightower esegue un improvvisato rito voodoo!









Sul versante televisivo ricordiamo infine due scene di altrettante sit-com amatissime, Friends The Big Bang Theory . Nel primo caso si tratta del sedicesimo episodio della stagione 7, in cui Ross e suo figlio Ben organizzano uno scherzo piuttosto crudele contro la povera Rachel.

In The Big Bang Theory, invece, è Sheldon a cadere vittima dell'astuzia di Howard. Complici Bernadette e una finta siringa di adrenalina da sparare diretta nel cuore di Howard, Pulp Fiction style...

Gli scherzi sui set.

Paul Newman gettò un manichino vestito come lui nel vuoto al culmine di una scena d'azione. Pare che il regista Otto Preminger si sia spaventato talmente tanto da richiedere assistenza medica.



Ma scherzi e cinema non vanno a braccetto solo nella finzione. In alcuni casi sono attori e registi stessi che si prendono gioco dei loro colleghi. Ad esempio, uno scherzo molto simile a quello di Friends è avvenuto realmente sul set di Exodus , dovegettò un manichino vestito come lui nel vuoto al culmine di una scena d'azione. Pare che il registasi sia spaventato talmente tanto da richiedere assistenza medica.

Steven Spielberg fece frustare Harrison Ford da Barbra Streisand! Essendo voltato di schiena, Ford non poteva vedere chi lo stesse frustando. Ma, a un certo punto, la Streisand gridò: “Questo è per tutti i soldi che farai con Il ritorno dello Jedi”. Nel caso di Indiana Jones e il tempio maledetto è stato invece il regista a giocare uno scherzo alla star.fece frustareda! Essendo voltato di schiena, Ford non poteva vedere chi lo stesse frustando. Ma, a un certo punto, la Streisand gridò: “Questo è per tutti i soldi che farai con Il ritorno dello Jedi”.

Woody Harrelson e Sean Penn a suon di scherzi sempre più elaborati sul set de Nick Nolte in persona, che disse di essere stato arrestato e chiese al collega di andare alla stazione di polizia per pagare la cauzione. Arrivato lì, Penn trovò Nolte dietro le sbarre e vide una guardia sparare dei colpi di pistola e poi correre verso di lui con l'arma in mano. Quella guardia era lo stesso Harrelson e, per tutta risposta, Penn li mollò alla stazione senza voltarsi indietro.



Notevole anche la faida combattuta traa suon di scherzi sempre più elaborati sul set de La sottile linea rossa di Malick, che culminò in un piano diabolico di Harrelson. L'attore fece chiamare Penn dain persona, che disse di essere stato arrestato e chiese al collega di andare alla stazione di polizia per pagare la cauzione. Arrivato lì, Penn trovò Nolte dietro le sbarre e vide una guardia sparare dei colpi di pistola e poi correre verso di lui con l'arma in mano. Quella guardia era lo stesso Harrelson e, per tutta risposta, Penn li mollò alla stazione senza voltarsi indietro.