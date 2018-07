Nozze segrete per Michelle Williams, l'attrice si è sposata con Phil Elverum

Lo scoop arriva da Vanity Fair, e parla di un matrimonio segreto in piena regola, quello di Michelle Williams . L'attrice plurinominata all'Oscar (Brokeback Mountain, Blue Valentine, Marilyn, Manchester by the Sea) e il quarantenne musicista rock indie (nelle band di) si sono sposati all'inizio del mese in, alla presenza di un piccolo gruppo di amici e delle due figlie" della coppia.La sorpresa è resa maggiore proprio dallamostrata dai novelli sposi, che fino a oggi non avevano mai mostrato in pubblico la relazione, e dal fatto che la trentasettenne del Montana fossesolo all'inizio dell'anno."Non ho mai smesso di credere nell'amore - ha dichiarato la Williams, che ricordiamo. - Ho sempre detto a Matilda 'tuo padre mi ha sempre amato a prescindere che qualcuno pensasse che fossi talentosa, bella o avessi bei vestiti". "Ovviamente non ho mai parlato di relazioni - ha aggiunto, - ma. E questo conta. In definitiva il modo in cui mi ama corrisponde a quello in cui voglio vivere la mia vita. Io lavoro per essere libera di godermi il momento. Come genitore lascio che Matilda si senta libera di essere se stessa, e finalmente anche io sono amata da qualcuno che".I due si erano, presente alla cerimonia tenutasi nello Stato di New York, Upstate naturalmente. Prima di ciò, all'inizio del mese, Elverum e la figlia Agathe di tre anni (rimasti soli dopo la morte della moglie Geneviève Castrée nel 2016, per tumore al pancreas), si eranoper vivere con Michelle e Matilda.