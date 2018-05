Michelle Williams protagonista di un film sul diritto all’aborto

NOTIZIE

Amazon Studios dedicato al tema dell’aborto e dei cosiddetti diritti femminili. In particolare il progetto in arrivo racconterà le lotte delle donne negli anni ’60 per vedersi riconosciuta l’interruzione di gravidanza come diritto universale. Il film si chiamerà This is Jane secondo quanto è stato rivelato da alcune fonti al magazine TheWrap. Michelle Williams sarà presto nel cast, oltre ad avere un ruolo produttivo, del prossimo progetto didedicato ale dei cosiddetti diritti femminili. In particolare il progetto in arrivo racconterà le lotte delle donne negli anni ’60 per vedersi riconosciuta l’interruzione di gravidanza come diritto universale. Il film si chiameràsecondo quanto è stato rivelato da alcune fonti al magazine TheWrap.

Il film è basato sul libro di Laura Kaplan “The Story of Jane: The Legendary Underground Feminist Abortion Service". Un’opera che racconta la vera storia di un gruppo di donne di Chicago che fondarono Jane: un’organizzazione medica che tra gli anni ’60 e ’70 si occupava di praticare aborto in maniera illegale, prima che la storica sentenza Roe v. Wade rendesse l’intervento consentito anche in assenza di un pericolo per la salute della donna e regolamentato come diritto inalienabile. La sentenza del 1973 (Roe vs Wade) che vedeva contrapposta una donna della Louisiana incinta ma con un rapporto violento con il marito, e lo Stato del Texas contrario all’aborto in assenza di pericoli per la salute della donna, fu un momento decisivo per aprire le porte nei vari Stati degli Stati Uniti d’America a una nuova prospettiva sul tema dell’interruzione di gravidanza.

In tempi in cui si parla molto di temi che stanno a cuore alle donne, che ricordiamolo rappresentano la metà del pubblico complessivo, si moltiplicano quindi i progetti dedicati al racconto della liberazione femminile.

Secondo la storia originale il gruppo ‘Jane’ aiutò più di 11,000 donne ad abortire nel totale rifiuto della comunità medica. Williams sarà Jenny, la fondatrice di Jane.



Fonte: TheWrap