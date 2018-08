Nicole Kidman irriconoscibile nella prima foto dal thriller Destroyer

NOTIZIE

Non è la prima volta che l'attrice rinuncia alla sua bellezza per scomparire in un ruolo: nel 2003 ha infatti vinto l'Oscar (ad oggi il suo unico) per The Hours , dove era irriconoscibile nei panni di Virginia Woolf.

Destroyer è diretto da Karyn Kusama , già regista dell’horror Jennifer's Body : vedremo la Kidman nei panni di, detective della polizia di Los Angeles travolta in un’odissea "morale ed esistenziale". Quando era più giovane, infatti, era riuscita ad infiltrarsi in un gang operativa nel deserto della California: un’operazione in incognito che però ha provocato risultati tragici. Nel film la ritroviamo anni dopo quegli eventi, nel momento in cui il leader di quella stessa banda riemerge: a quel punto la protagonista dovrà riprendere i contatti con i criminali e ritrovare le forze per affrontare i demoni del suo passato. Gli stessi che hanno distrutto la sua vita.

Destroyer è anche interpretato da Bradley Whitford, Tatiana Maslany , Sebastian Stan (il Winter Soldier della Marvel), Toby Kebbell e Scoot McNairy. Il film sarà presentato a Toronto e poi arriverà nei cinema USA il giorno di Natale. Lo vedremo nei cinema europei nei primi mesi del 2019.