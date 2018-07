Il trailer di Boy Erased, Russell Crowe e Nicole Kidman provano a convertire il figlio gay

Sembra quasi un film dell’orrore. Quasi. Boy Erased è invece basato su fatti realmente accaduti, eventi che possono accadere continuamente: il film esplora infatti quella zona oscura rappresentata dal tentativo di “curare” l’omosessualità. Questo è ciò che Russell Crowe Nicole Kidman , genitori sul grande schermo, provano a fare quando il figlio rivela loro di “pensare ai maschi”. Le prime immagini di Boy Erased (letteralmentein riferimento alla sua personalità) sono forti e abbastanza disturbanti. Ve le mostriamo nel trailer che segue:Boy Erased è l’opera seconda di Joel Edgerton (ha già diretto il recente thriller Regali da uno sconosciuto - The Gift ), attore che appare anche nel cast nel ruolo di colui che proverà a “far guarire” il ragazzo.Boy Erased racconta la storia di Jared (l’attoregià visto nel bellissimo Manchester by the Sea ), figlio diciannovenne di un pastore battista di una cittadina americana. I suoi genitori (Kidman e Crowe) lo costringono a fare coming out. In quel momento al ragazzo viene dato un ultimatum: frequentare un programma di "conversione terapeutica" o essere esiliato e rinnegato dalla sua famiglia. Il film racconta la vera storia di un ragazzo che lotta per trovare sé stesso mentre viene costretto a mettere in discussione ogni aspetto della sua identità.