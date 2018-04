Mulan, anche Donnie Yen nel remake targato Disney

Dopo aver dominato Rogue One: A Star Wars Story con la sua grande presenza scenica, la superstar cinese Donnie Yen è stata chiamata nuovamente dalla Disney per interpretare il remake di Mulan . Lo Studio sta ovviamente scegliendo attori realmente cinesi per interpretare il film, sia per non incappare in accuse di “whitewashing”, sia perché il mercato cinese fa gola a Hollywood. Ma in questo caso l'utile incontra l'inevitabile: chi meglio di Yen avrebbe potuto interpretare il mentore della protagonista?