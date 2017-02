Morto Bill Paxton, protagonista di Aliens, Soldi sporchi e Big Love

In seguito a complicazioni dovute a un intervento al cuore, ci ha lasciati a soli 61 anni Bill Paxton , grande caratterista del cinema americano, attore versatile che nel corso della sua lunga carriera è stato spalla indimenticabile (e molti film di James Cameron), protagonista di basso profilo ma grande bravura (di Sam Raimi,) e attore televisivo di successo ().Nato a Fort Worth, Texas, Paxton si trasferì a Hollywood a diciotto anni e iniziò a lavorare nel reparto costumi alla New World Pictures del guru dei B-movies, grazie al quale debuttò anche come attore indi Jonathan Demme. Da lì ebbe inizio una carriera fatta dapprima di piccoli ruoli, come indi Walter Hill (per il quale recitò anche ne I trasgressori) e nel primo Terminator , dove faceva la parte di uno sfortunato punk che infastidiva il cyborg di Schwarzenegger. Fu quella la prima collaborazione con Cameron, che lo volle poi nel ruolo di Hudson nel capolavoro Aliens , e in seguito anche in True Lies (era il venditore di auto che tentava di sedurre la moglie di Schwarzenegger) e Titanic Lo ricordiamo anche in, ma quello in Soldi sporchi di Raimi è decisamente il suo ruolo migliore. Nello scorso decennio si costruì una interessante e vivace carriera TV, interpretando le cinque stagioni di Big Love (quattro nomination ai Golden Globe), ma anche la miniserie Hatfields & McCoys , che gli regalò una nomination agli Emmy, edella Marvel. Ultimamente stava interpretando la serie tratta daAl cinema, negli ultimi anni lo avevamo visto in, accanto a Tom Cruise, e in, e presto lo vedremo in The Circle accanto a Tom Hanks ed Emma Watson, il suo ultimo ruolo, purtroppo postumo. Ci mancherà.Fonte: Variety