Meryl Streep, Dustin Hoffman e lo schiaffo di Kramer contro Kramer: “Si spinse troppo in là”

Si spinse troppo in là", ha dichiarato la Streep. "Ma credo che adesso queste cose stiano venendo corrette... Saranno sistemate, perché la gente non è più disposta ad accettarle". L'attrice si riferisce nell'intervista a un episodio avvenuto sul set di Kramer contro Kramer , film del 1979 vincitore di cinque Oscar, tra cui quelli a lei e Hoffman. In una scena girata durante il primo giorno di riprese, e poi inclusa nel montaggio, Hoffman le diede uno schiaffo che non era previsto in sceneggiatura. Si sa, Hoffman è un attore di metodo che, come i colleghi Robert De Niro e Al Pacino, fa di tutto per restare nel personaggio. Ma per la Streep, uno schiaffo dato così era troppo:

Riguardo alle accuse di complicità nei confronti della condotta di Weinstein, la Streep si difende ancora una volta, sostenendo di aver sentito delle voci ma di aver “pensato che fosse un modo per denigrare un'attrice e la sua capacità di ottenere un lavoro”. “Non sapevo che abusasse delle persone. A me non ha mai chiesto di andare nella sua stanza d'albergo. Non so come facesse a condurre la sua vita senza che le persone a lui vicine sapessero”. E a chi parla del suo silenzio, risponde: “Voglio che si parli del silenzio di Melania Trump. Voglio sentire la sua opinione. Ha molte cose importanti da dire. E anche Ivanka. Voglio sentirla parlare”.