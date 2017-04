Martin Scorsese saluta Michael Ballhaus, maestro della fotografia scomparso a 81 anni

NOTIZIE

13.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Michael Ballhaus, leggendario direttore della fotografia tedesco noto principalmente per la sua lunga collaborazione con Fuori orario, Il colore dei soldi, L'ultima tentazione di Cristo, Quei bravi ragazzi, L'età del'innocenza, Gangs of New York e The Departed. Martin Scorsese ha rilasciato un comunicato stampa per salutare, leggendario direttore della fotografia tedesco noto principalmente per la sua lunga collaborazione con Rainer Werner Fassbinder (sedici film) e, ovviamente, lo stesso Scorsese. I due erano amici da una trentina d'anni e hanno lavorato insieme a

Per oltre vent'anni – si legge nel comunicato di Scorsese – io e Michael Ballhaus abbiamo avuto una vera comunione creativa, e un'amicizia intima e duratura. Quando ci incontrammo la prima volta, lui aveva già fatto la storia del cinema con Rainer Werner Fassbinder e io lo veneravo. Era una persona squisita e aveva sempre un sorriso caldo anche nelle situazioni più difficili – tutti coloro che lo hanno conosciuto ricorderanno il suo sorriso. Iniziammo a lavorare insieme negli anni Ottanta, in un periodo di declino della mia carriera. E fu Michael a restituirmi l'entusiasmo di fare cinema. Per lui, nulla era impossibile. Se gli chiedevo di fare qualcosa di difficile, si metteva al lavoro con entusiasmo: non mi diceva mai cosa non potevamo fare, e amava le sfide”. E conclude: “Era un grande artista. Era anche un amico prezioso e insostituibile, e questa è una grande perdita per me”.

Fonte: Deadline