Maria Maddalena, clip esclusiva dal DvD del film girato in Italia con Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Leggi la recensione di Maria Maddalena Un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Il film biblico racconta la storia di Maria Maddalena (Rooney Mara), una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix). Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà a Gerusalemme.

Sono tante le sfide attoriali che Joaquin Phoenix ha affrontato in maniera impavida. Prima ancora di accettare il ruolo del Joker nel prossimo film le cui riprese inizieranno a settembre , l'attore plurinominato all'Oscar (ma mai vincitore) ha interpretato Gesù di Nazareth in Maria Maddalena , dramma in cui lo vediamo affiancare Rooney Mara . Il film, diretto da Garth Davis, è stato girato in Italia tra la Basilicata (Matera), la Puglia (Gravina), la Campania (Napoli) e la Sicilia (Trapani). Ecco gli attori e il regista in un video dal set incluso nei contenuti speciali del DVD e del Blu-ray attualmente disponibili con Universal Pictures Home Entertainment.