Manchester by the Sea torna a commuovere in DVD: Matt Damon presenta una clip esclusiva

12.06.2017 - Autore: La redazione



Kenneth Lonergan.



Guarda la videointervista al regista: "Quanto è difficile parlare d'amore oggi?"

E' senza dubbio uno dei film più belli visti sul grande schermo negli ultimi mesi. E adesso Manchester by the Sea arriva in Home Video pronto a commuovere chi lo guarda direttamente dal salotto di casa. Armatevi dunque di fazzoletti e lasciatevi andare al dramma sentimentale di famiglia scritto e diretto da





Guarda la clip:



Vi presentiamo il film in una clip esclusiva dai contenuti speciali del DVD e del Blu-Ray, un filmato in cui ascoltiamo i protagonisti Casey Affleck Michelle Williams e il produttore Matt Damon mentre parlano dell'elemento che li ha attratti verso questo progetto: la scrittura di Lonergan, premiata con l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale. "Kenneth scrive in modo tale che ti trascina nella storia e nelle vite dei personaggi - afferma Damon - Questi protagonisti sono disegnati con una tale ricchezza e in così grande dettaglio da farti credere che sono persone vere".





"Secondo me Kenneth Lonergan sarà riconosciuto come la voce della nostra generazione" - conclude Affleck per il ruolo ha vinto il suo primo Oscar come migliore attore protagonista.



Manchester By the Sea, già disponibile in HD Digital, arriverà in DVD e Blu-ray da mercoledi 14 giugno distribuito da Universal Pictures Home Entertainment Italia. Entrambe le edizioni includono negli EXTRA le scene eliminate e il documentario "Emotional Lives: Making Manchester by the Sea".