Mahershala Ali da Moonlight a Triple Frontier

La performance in Moonlight sta portando Mahershala Ali in vetta. Dopo aver vinto ai SAG Awards , l'attore candidato all'Oscar ha ottenuto un altro ruolo di spicco in un progetto di lunga gestazione, Triple Frontier di J.C. Chandor. Se accettasse, Ali condividerebbe lo schermo con Tom Hardy Channing Tatum , già confermati nel film.Scritto da(The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), Triple Frontier è ambientato in Sudamerica, nella cosiddetta “tripla frontiera” tra Paraguay, Argentina e Brasile, dove si incontrano i fiumi Iguazu e Parana. Un paradiso per le attività criminali, proprio per la difficoltà nel controllare tre frontiere contemporaneamente. Chandor , regista di All is Lost e 1981 – Indagine a New York, ha firmato la sceneggiatura con Boal e ha scritturato Hardy e Tatum dopo aver offerto i ruoli a Johnny Depp, Tom Hanks e Will Smith.Ali, veterano di House of Cards e di recente apparso nella serie Marvel/Netflix Luke Cage, ha ricevuto molte lodi per il suo ruolo di supporto in Moonlight , per il quale ha ricevuto anche la candidatura all'Oscar come migliore attore non protagonista. Attualmente sta girando, scritto e prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez, a partire dal famoso manga omonimo.Fonte: The Hollywood Reporter