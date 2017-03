Love Actually: il trailer del sequel raduna tutti i protagonisti!

NOTIZIE

“Non mi sarei mai sognato di scrivere un seguito di Love Actually – ha detto Curtis – ma ho pensato che sarebbe stato divertente girare dieci minuti per vedere cosa stessero combinando tutti quanti. Chi è invecchiato meglio? Questa è la grande domanda... oppure è così ovvio che sia Liam? Siamo stati felici e grati che buona parte del cast fosse disponibile, e sarà certamente nostalgico per loro ritrovarsi e ricreare i propri personaggi quattordici anni dopo. Intendiamo fare qualcosa di divertente, nello spirito del film originale e del Red Nose Day, e che speriamo possa aiutare a portare molti spettatori e denaro agli spettacoli del Red Nose Day”.

Red Nose Day Actually andrà in onda il 24 marzo su BBC One.