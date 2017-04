Les fantômes d'Ismaël: il trailer del film di apertura di Cannes 

Les fantômes d'Ismaël, il film di apertura di Cannes 2017, ha finalmente un trailer. Lo potete vedere qui sotto.





Diretto da Arnaud Desplechin , il film sfoggia nel cast anche la nostra Alba Rohrwacher . I protagonisti però sono Mathieu Amalric Charlotte Gainsbourg . La storia è quella di Ismaël Vuillard (Amalric), un regista vedovo che, a vent'anni dalla morte della moglie Carlotta, ancora la piange. È nel bel mezzo della lavorazione di un film su Ivan, un atipico diplomatico la cui figura è ispirata a quella del fratello, quando finalmente conosce e si innamora di Sylvia (Gainsbourg). Ma improvvisamente succede una cosa impensabile: Carlotta (Cotillard) ritorna, come se non fosse mai morta. Sylvia scappa, Ismaël fugge da Carlotta e si chiude nella casa di famiglia a Roubaix, abbandonando il film e vivendo come recluso, tormentato dai suoi fantasmi.