Cannes 2017: ecco il programma della Quinzaine. Anche l'Italia in concorso

20.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Quinzaine des Réalisateurs ha appena annunciato quali saranno i film in concorso nella sezione indipendente del Festival di Cannes 2017. E stavolta gli italiani non mancano. Sono: Cuori puri di Roberto De Paolis (autore di cortometraggi al debutto nel lungo), A Ciambra di Jonas Carpignano (co-produzione tra Italia e Francia). Il film di apertura sarà Un Beau Soleil Intérieur di Patti Cake$ di Geremy Jasper (regista debuttante). Laha appena annunciato quali saranno i film in concorso nella sezione indipendente del. E stavolta gli italiani non mancano. Sono:di Roberto De Paolis (autore di cortometraggi al debutto nel lungo), L'intrusa di Leonardo Di Costanzo (L'intervallo, I ponti di Sarajevo) edi Jonas Carpignano (co-produzione tra Italia e Francia). Il film di apertura saràdi Claire Denis , una commedia con Juliette Binoche (un “cambio di registro” per la regista, come viene definito nell'annuncio ufficiale). Quello di chiusuradi Geremy Jasper (regista debuttante).

Alive in France, e di L'amant d'un jour. The Florida Project di Sean Baker è un dramma “coming of age” interpretato da Willem Dafoe, mentre Bushwick di Cary Murnion e Jonathan Milott un action distopico con protagonista



A seguire la lista dei film in concorso: In mezzo c'è anche spazio per il nuovo film di Abel Ferrara , e di Philippe Garrel di Sean Baker è un dramma “coming of age” interpretato da Willem Dafoe, mentredi Cary Murnion e Jonathan Milott un action distopico con protagonista Dave Bautista

LA DEFENSA DEL DRAGÓN by Natalia Santa

L’INTRUSA by Leonardo Di Costanzo

JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC by Bruno Dumont

I AM NOT A WITCH by Rungano Nyoni (opera prima)

FROST by Sharunas Bartas

THE FLORIDA PROJECT by Sean Baker

CUORI PURI by Roberto De Paolis

BUSHWICK by Cary Murnion & Jonathan Milott

L’AMANT D’UN JOUR by Philippe Garrel

ALIVE IN FRANCE by Abel Ferrara

A CIAMBRA by Jonas Carpignano

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR by Claire Denis (apertura)

THE RIDER by Chloé Zhao

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE by Carine Tardieu

NOTHINGWOOD by Sonia Kronlund (opera prima)

MOBILE HOMES by Vladimir de Fontenay

MARLINA SI PEMBUNUH DALAM EMPAT BABAK by Mouly Surya

PATTI CAKE$ de/by Geremy Jasper (opera prima) (chiusura)

WEST OF THE JORDAN RIVER (FIELD DIARY REVISITED) by Amos Gitai

Ed ecco la lista dei cortometraggi in concorso:

ÁGUA MOLE by Laura Goncalves & Alexandra Ramires

LA BOUCHE by Camilo Restrepo

COPA-LOCA by Christos Massalas

CRÈME DE MENTHE by David Philippe Gagné & Jean-Marc E. Roy

FARPÕES, BALDIOS by Marta Mateus

MIN BÖRDA by Niki Lindroth von Bahr

NADA by Gabriel Martins

RETOUR À GENOA CITY by Benoit Grimalt

TIJUANA TALES by Jean-Charles Hue

TREŠNJE (Cherries) by Dubravka Turi?

Il Festival di Cannes 2017 si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Qui la lista dei film della selezione ufficiale.