L'attore Domenico Diele condannato a 7 anni per omicidio stradale

L'attore Domenico Diele, accusato di aver tamponato e ucciso una donna di 48 anni, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere. È questa la sentenza del processo con rito abbreviato nel quale Diele era imputato per omicidio stradale.

L'incidente era avvenuto la notte del 24 giugno 2017, quando Diele, che si trovava nella zona di Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno per le riprese del film Una vita spericolata di Marco Ponti, aveva tamponato Ilaria Dilillo, 48 anni, che tornava a Salerno alla guida del suo scooter. L'auto di Diele ha tamponato lo scooter violentemente, facendo cadere la donna.

Diele, interprete di ACAB La felicità è un sistema complesso e delle serie TV 1992 , era stato immediatamente condotto in ospedale a Salerno per accertamenti e trovato sotto l'influsso di cannabinoidi e oppiacei. Oltretutto l'attore non avrebbe nemmeno potuto guidare perché la sua patente era stata sospesa proprio per utilizzo di stupefacenti. Gli agenti della Polizia stradale di Eboli lo avevano arrestato con l'accusa di omicidio stradale e ora la condanna ha confermato l'accusa e, probabilmente, chiuso la sua carriera.