La stampa USA stronca Venom: “Il meno meraviglioso tra i film Marvel”

03.10.2018 - Autore: Marco Triolo



VENOM: COSA C'E' DI SBAGLIATO NELLO SPIN-OFF DI SPIDER-MAN? La sentenza su Venom è arrivata, e non è per niente buona. La stampa americana ha posato gli occhi sul film di, primo capitolo di un progetto di universo “parallelo” a quello Marvel, basato sui comprimari di Spider-Man di proprietà Sony. E ciò che ha visto è “”, come scrive Todd McCarthy di The Hollywood Reporter. “Venom ha un sapore datato, sembra un secondo cugino povero delle star che hanno dominato ininterrottamente il botteghino in questo secolo. In parte, questo è dovuto al fatto che, in quanto origin story, questa è trita e poco fantasiosa. Inoltre, la scrittura e la regia sono mediocri in ogni aspetto; il film sembra un'imitazione, una brutta copia”.

Per Rodrigo Perez di The Playlist, “Venom non è sicuro di che film voglia essere, e questo lo rende una giostra incomprensibile, che fa venire la nausea”. “Un enorme, sciatto disastro... diretto con grande incompetenza da Ruben Fleischer, senza alcun senso di ritmo, fluidità o coesione”. Ancora una volta: “Venom risulta tremendamente datato, estrapolato da un tempo in cui i film di supereroi erano sgraziati come Ghost Rider, Spawn, Daredevil e affini”.

Venom è come pensa sia fatto un film di supereroi chiunque odi i film di supereroi”, scrive Alonso Duralde di The Wrap. Ovvero “aggressivamente rumoroso e stupido senza essere per nulla divertente”. Le grandi scene d'azione sono “così stracolme di animazione al computer da non sembrare mai reali” e “la battaglia finale tra Venom e Riot consiste in due masse di muco dirette da Michael Bay dopo che ha visto una mostra di Jackson Pollock”. “Venom non è pessimo, ma non è neppure esattamente buono – scrive Chris Nashawaty di Entertainment Weekly - È solo un film mediocre e, per questo, dimenticabile”.



VENOM: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PRIMA DI VEDERE IL FILM.

Molti hanno anche problemi con la performance di Tom Hardy : "Eddie pare un tossico, un idiota entusiasta che non ha proprio l'aria da giornalista investigativo", scrive Todd McCarthy. "Questa potrebbe essere la sua interpretazione meno interessante". Per Owen Gleiberman di Variety sembra "un incrocio tra il primo Marlon Brando e l'ultimo Adam Sandler", "uno stoner inarticolato che non ha tutte le rotelle a posto". "La performance di Hardy – scrive Rodrigo Perez – è un misto di gradevole, terribile e involontariamente comico".