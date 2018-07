La nuova donna di Fast & Furious, Vanessa Kirby nello spin-off con The Rock

NOTIZIE

L'attrice di The Crown entra nel cast di Hobbs and Shaw accanto a Dwayne Johnson e Jason Statham

04.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Hobbs and Shaw arriverà nei cinema americani il 2 agosto 2019, precedendo di un anno il prossimo capitolo della saga principale, Fast & Furious 9, programmato per il 10 aprile 2020. Si sa già anche la data di Fast & Furious 10, che dovrebbe essere il capitolo finale della saga e che arriverà il 2 aprile 2021.

Chris Morgan, demiurgo della saga dai tempi di Tokyo Drift. Alla regia troveremo John Wick, Deadpool 2 e Atomica Bionda. Lo spin-off sarà incentrato sull'agente del Diplomatic Security Service Luke Hobbs e su Deckard Shaw, cattivo di Fast & Furious 7 poi passato dalla parte di Toretto in Fast & Furious 8 . Il film è stato scritto ancora una volta da, demiurgo della saga dai tempi di Tokyo Drift. Alla regia troveremo David Leitch , regista di

Stando alle malelingue, non corre buon sangue tra le star principali della saga di Fast & Furious. Vin Diesel e The Rock sono stati protagonisti di una faida ben documentata, e anche Tyrese Gibson ha attaccato Johnson per la scelta di “dividere” la famiglia e interpretare uno spin-off tutto incentrato sul suo ego. Alcune dichiarazioni di Johnson fatte durante il tour promozionale di Rampage farebbero pensare a una fuoriuscita definitiva dell'attore dal franchise principale. Ma siamo abbastanza certi che, quando arriverà Fast & Furious 9, The Rock sarà saldamente accanto a Vin Diesel per l'ultimo round.

Fonte: Variety