La lunga marcia di Stephen King diventerà un film

26.04.2018 - Autore: A.L.



New Line Cinema non ha ancora digerito il successo di Stephen King. Lanon ha ancora digerito il successo di IT che sta già preparando il prossimo progetto intorno all’universo prolifico di romanzi e racconti dello scrittore americano

La casa di produzione adatterà per il grande schermo il romanzo La lunga marcia.

Vanderbilt produrrà il film con Bradley Fischer e William Sherak. Mythology Entertainment e Tracey Nyberg sono coinvolte anch’esse nel progetto dal lato produttivo.

La lunga marcia è un romanzo ambientato in un futuro distopico dove un regime autoritario e violento indice ogni anno in America una lunga marcia alla quale partecipano 100 alcuni volontari. La marcia seguita in diretta televisiva da milioni di persone ha delle regole durissime dal punto di vista sportivo e chi resta indietro rischia ogni volta pesanti ammonizioni fino alla fucilazione estrema. Il romanzo segue la partecipazione del sedicenne Ray Garraty, protagonista della storia.

Sono circa dieci anni che Vanderbilt e Fischer desiderano fare un film sul romanzo distopico al cinema. Fino a oggi però era impegnato in prima linea lo sceneggiatore e regista Frank Darabont anche se Vanderbilt aveva già cominciato a lavorare alla sceneggiatura senza avere i diritti cinematografici del libro. Alla fine con l’uscita di Darabont e grazie al successo di It, il progetto ha preso una piega più operativa.

Fonte: The Hollywood Reporter.