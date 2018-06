La famiglia Addams torna in un film d'animazione, ecco la prima immagine

NOTIZIE

Charles Addams e resa celebre dalla serie televisiva anni '60.



MGM ha diffuso la prima immagine ufficiale di The Addams Family , il nuovo film d'animazione dedicato alla famiglia nata nei fumetti die resa celebre dalla serie televisiva anni '60.

La storia vedrà la famiglia Addams costretta ad affrontare la subdola Margaux, proprio mentre si sta preparando a ospitare i parenti in casa per una importante reunion famigliare. Conrad Vernon promette che il film racconterà “la storia di come Gomez e Morticia si sono conosciuti, hanno trovato la loro casa e messo su famiglia” e che “piacerà ai vecchi fan degli Addams e li presenterà a una nuova generazione”.

The Addams Family arriverà in USA l'11 ottobre 2019. Attendiamo di scoprire la data di distribuzione in Italia.