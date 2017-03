Jurassic World 2: la prima foto ufficiale ci mostra una ragazzina misteriosa

NOTIZIE

Fossili di dinosauri e una bambina di spalle: un'immagine criptica che segna l'inizio della campagna per il sequel di Jurassic World

09.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jurassic World 2 è arrivata e non è esattamente quello che ci potremmo aspettare. I dinosauri sono solo scheletri fossilizzati in un museo e, al centro e di spalle, c'è la misteriosa ragazzina che, stando al regista



La prima immagine diè arrivata e non è esattamente quello che ci potremmo aspettare. I dinosauri sono solo scheletri fossilizzati in un museo e, al centro e di spalle, c'è la misteriosa ragazzina che, stando al regista J.A. Bayona , sarà una dei protagonisti del film, Lucy.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Toby Jones, Justice Smith, Rafe Spall, Ted Levine, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin e James Cromwell. Colin Trevorrow, regista di Kevin Connolly hanno scritto la sceneggiatura del sequel, che potrebbe intitolarsi Jurassic World: Epoch (ma la cosa non è confermata). Lo stesso Bayona ha condiviso la foto su Twitter. Di Lucy non si sa per ora nulla, a parte che dovrebbe avere nove anni e che sarà un personaggio centrale del film. Intorno a lei si muoverà un cast composto da volti noti e nuovi, tra cui, regista di Jurassic World , e il suo collaboratorehanno scritto la sceneggiatura del sequel, che potrebbe intitolarsi(ma la cosa non è confermata).

Nulla si sa ufficialmente della trama, ma qualche dettaglio è emerso. Pare che il film si concentrerà sul dilemma “cosa fare dei dinosauri ora che il parco è stato chiuso?”. Universal Pictures ha acquistato di recente due domini, IslaNublarRescueMission.com e AllCreaturesHaveRights.com, che ci suggeriscono due cose: primo, che i diritti degli animali saranno uno dei temi portanti; secondo, che probabilmente vedremo una qualche missione di salvataggio partire per Isla Nublar. Ma salvataggio da cosa? Da agenti governativi intenti a trasformare i dinosauri in armi, secondo alcuni; da un'eruzione vulcanica che potrebbe spazzarli via completamente, secondo altri.

Affidiamoci comunque alle immortali parole del professor Alan Grant che Trevorrow ha citato come fonte di ispirazione primaria per il nuovo film: “I dinosauri e l'uomo, due specie separate da 65 milioni di anni di evoluzione, vengono a trovarsi gettati nella mischia insieme: come potremo mai avere la benché minima idea di che cosa possiamo aspettarci?”.

Jurassic World 2, quinto capitolo della saga creata da Steven Spielberg, arriverà in USA il 22 giugno 2018.