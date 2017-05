Jurassic World 2: Jeff Goldblum parla del ritorno di Ian Malcolm

Goldblum ha parlato con Entertainment Weekly del suo ritorno: “Tra poche settimane partirò per Londra, dove stanno già lavorando duramente, e cercherò di contribuire in qualche modo al banchetto del dino-intrattenimento”. “Amo il mio personaggio. Penso che sia un uomo sfacciato e vivace, di grande integrità e pensieri profondi. E ovviamente la saga continua a essere intrattenimento popolare, spettacolare e di qualità”.

Al di là delle frasi che sembrano essergli state dettate dall'ufficio stampa – ma che ovviamente non può fare a meno di dire, è comprensibile –. Ne ha parlato con il regista Juan Antonio Bayona : “Anche se alcuni dicono che si tratta di cinema da pop-corn (il migliore, naturalmente), nella nostra conversazione si è concentrato molto su temi seri come l'avidità, che spesso viene a galla in questi film, e le meraviglie della scienza e della ragione, e il punto molto affascinante in cui la nostra specie si trova sia nella realtà che in questo mondo immaginario. Sono cose che interessano molto anche a me, perciò non vedo l'ora di iniziare”.