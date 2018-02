Julianne Moore nel remake di Dopo il matrimonio 

Dalla Danimarca all'America con Julianne Moore . L'attrice americana sarà protagonista del remake di Dopo il matrimonio , film del 2006 dicandidato all'Oscar come Miglior Film straniero. Poi il premio andò al film Le vite degli altri.

Il progetto vedrà svolgersi la storia principale in America, a New York, piuttosto che in Danimarca.