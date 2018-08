Joker, Alec Baldwin abbandona il film con Joaquin Phoenix

NOTIZIE

30.08.2018 - Autore: GEDI Digital



“Non farò più quel film” ha dichiarato Baldwin a USA Today. La causa del suo abbandono è legata ad altri impegni di lavoro che lo terrebbero lontano dal set del film, una produzione che aprirà i battenti a New York tra due settimane. Poche ore prima della smentita, l’attore ha anche postato su Twitter una precisazione sul ruolo di Thomas Wayne, che secondo le fonti sarebbe stato per la prima volta contagiato da una natura negativa: un milionario volgare nell’aspetto e nei modi. “Fatemi precisare una cosa: non sono stato ingaggiato per interpretare il ruolo nel film di Todd Phillips come una specie di parodia di Donald Trump. Non accadrà. Non. Accadrà”.



A questo punto tutto rimane nel mistero ad eccezione dell’uscita di scena dell’attore.