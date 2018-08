Alec Baldwin sarà il padre di Bruce Wayne nel film sul Joker

NOTIZIE

Alec Baldwin affiancherà Joaquin Phoenix nel film sul Joker , produzione Warner Bros. che racconterà le origini del pagliaccio psicopatico, il principe del crimine di Gotham City. Uno dei villain più celebri dell'intera storia dei fumetti e del cinema.

L'Hollywood Reporter rivela che Baldwin interpreterà il ruolo di Thomas Wayne, padre di Bruce Wayne, nel film le cui riprese inizieranno tra due settimane a New York. L'attore si unirà al cast composto anche da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Marc Maron.



si parla di 55 milioni di dollari) e il cui tono sarà molto più dark del blockbuster medio di supereroi. Un progetto descritto come "lo studio di un personaggio oscuro, nelle corde di Taxi Driver e Re per una notte".

Joker deraglierà un po' dai binari del fumetto: secondo fonti vicine alla produzione pare che questo Thomas Wayne interpretato da Baldwin sarà un businessman dal look e dai modi esagerati e volgari, una specie di "Donald Trump degli anni Ottanta". Il personaggio di Wayne ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti nel 1939 come parte delle origini di Batman: medico e filantropo a Gotham City, un uomo che viene assassinato insieme alla moglie nel corso di una rapina, diventando un simbolo per il figlio all'interno del suo processo di trasformazione nell'uomo pipistrello.





Joker sarà diretto da Todd Phillips, regista della trilogia di Una notte da leoni. Il film arriverà nei cinema con Warner Bros. a partire dal 4 ottobre 2019.