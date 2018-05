Johnny Depp nel trailer di City of Lies, chi ha ucciso Notorious BIG?

"Un omicidio come questo rimane irrisolto soltanto se la polizia non vuole risolverlo". È basato su una storia vera,(lett: Città di bugie), dramma in cui Johnny Depp interpreta Russell Poole, detective dell'LAPD che ha condotto l'indagine sugli omicidi dei musicisti rapuccisi tra la fine del 1996 e l'inizio del 1997.Il nuovo film è tratto dal libro di Randall Sullivan intitolato, secondo il quale negli omicidi dei due musicisti erano coinvolti anche un paio di poliziotti corrotti di Los Angeles, uomini in affari con la Death Row Records del produttore Suge Knight.L'indagine si è conclusa con il confronto tra Poole e il capo dell'LAPD e le successive dimissioni del primo costretto a rinunciare all'indagine sui poliziotti corrotti. Il detective è morto il 19 agosto del 2015 colpito da un infarto, mentre discuteva di questo caso presso il Los Angeles County Sheriff's Department. Aveva 58 anni.City of Lies, diretto da Brad Furman , già regista del thriller, è anche interpretato da Forest Whitaker nei panni del giornalista Jack Jackson.