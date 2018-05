Tratto dalla vera storia di uno dei casi di omicidio più celebri, rimasti irrisolti. City of Lies è un thriller provocatorio che offre uno sguardo inedito sull'omicidio di The Notorious B.I.G. avvenuto poco dopo la morte di Tupac.



Il detective dell'L.A.P.D. Russell Poole (Johnny Depp) ha passato anni a trovare una soluzione per risolvere il caso più importante della sua carriera, ma l'indagine è rimasta aperta. Il reporter "Jack" Jackson (Forest Whitaker) cerca disperatamente di salvare la sua reputazione e la sua carriera, determinato a risolvere il caso. Alla ricerca della verità, il detective e il reporter si alleano per fare luce su una rete di uomini corrotti e di bugie. Non si daranno pace finché non sveleranno il complotto dietro agli omicidi e scuoteranno le fondamenta dell'L.A.P.D.