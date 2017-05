Jessica Chastain e lo sfogo su Cannes: 'Solo ruoli femminili che mi hanno fatto arrabbiare' 

Nonostante il Festival si sia concluso con una quota rosa, quella di Sofia Coppola vincitrice del Premio alla regia, il discorso della presenza femminile nel settore non si è concluso con un matrimonio felice.Durante la conferenza stampa di chiusura della kermesse la Chastain ha definito la rappresentazione femminile al Festival come 'fastidiosa'.

"Si tratta della prima volta che mi capita di guardare 20 film in 10 giorni. Adoro i film, sia chiaro. Ma l'unica cosa che porto con me di questa esperienza è quanto sia vecchia la visione dei personaggi femminili nel mondo". A questa affermazione il Presidente di giuria Pedro Almodovar ha annuito. "Tutto ciò è stato molto fastidioso per me, sono onesta, sono state davvero poche le eccezioni".

Ha poi continuato l'attrice di The Tree of Life : "Per la maggior parte del tempo sono rimasta incredula di fronte alla rappresentazione dei caratteri femminili sullo schermo. Spero che riuscendo ad avere più narratrici femminili riusciremo anche ad avere più donne che somigliano a quelle della vita di tutti i giorni. Ossia che sono attive, hanno il loro lavoro, non vivono esclusivamente in funzione degli uomini e hanno il loro punto di vista".